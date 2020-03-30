Çocuk parası ne kadar? Çocuk parası ne zaman yatar? İşte sorgulama ekranı!

Çocuk parası ne kadar? Çocuk parası ne zaman yatar? sorusu vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen konular arasından yer almaya devam ediyor. Belli şartları bulunan çocuk parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmektedir. 2020 yılında çocuk parası ücretleri merak ediliyor. İl nüfus müdürlüklerinden yapılan başvurularda Asgari ücretli bir çalışan, 6 bin 367 lira doğum parası, 300 lira çocuk yardımı, 150 lira süt parası, 1.877 lira yarım gün çalışma ödeneği (2 aylık) alıyor. İşte detaylar...

ÇOCUK PARASI NEDİR?

Çalışan anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı ya da halk arasında bilinen adıyla çocuk yardımı da alıyor. Doğum yardımı 15 Mayıs 2015 tarihi sonrasında gerçekleşen ve canlı doğumlar için veriliyor.

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ÇOCUK PARASI NE KADAR?

SSK’lı çalışan kadınlar, doğum yardımı adı altında doğum izni döneminde iş görmezlik parası alırlar. Bu ödeneği alabilmek için, en az 90 gün sigorta primi ödenmesi gerekiyor. Doğum izni öncesinde işten ayrılma halinde doğum parası alınmıyor. Tabii ödeneği alabilmek için doğumun gerçekleşmesi ve bebeğin de sağ olması şart. Doğum parası, çalışan annenin son 3 aylık brüt ücretine göre hesaplanıp, ödeniyor. Buna göre günlük brüt ücret hesaplanıyor ve bunun üçte ikisi anneye ödeniyor. 2019 yılı asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı doğum parası 6.367 lira.

ÇOCUK PARASI HESAP NASIL YAPILIR?

Çalışan bir annenin ilk çocuğunda alacağı toplam destek 7 bin lirayı aşıyor. Asgari ücretli bir çalışan, 6 bin 367 lira doğum parası, 300 lira çocuk yardımı, 150 lira süt parası, 1.877 lira yarım gün çalışma ödeneği (2 aylık) alıyor. Toplam yardım 8 bin 694 liraya ulaşıyor.