Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1681
  • 6,7508
  • 326.634
  • 113760
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çocuk oynarken evi yaktı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Çocuk oynarken evi yaktı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Çocuk oynarken evi yaktı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da bir çocuğun oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın da evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki binanın 9’uncu katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C’ye ait evde epilepsi hastası çocuğunun çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden baba E.C., dumandan etkilenen ailesini dışarı çıkmayı başardı, ardından da itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişilik aile ise olay yerine gönderilen ambulansta ilk müdahaleleri yapılıp, hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Pişti oldular
Bensu Soral köpeğinin kılığına girdi
Bergüzar Korel çıldırdı: Bedduanın en büyüğünü ediyorum!
Zor günleri geride bıraktılar
İtalya'daki programı reyting rekoru kırdı!
<p>Alınan bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi'nde ismi öğrenilemeyen görevli bir polis iş çıkışı evin

İstanbul'da bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından ayağından vuruldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Öldükten sonraki 10 dakikada neler oluyor?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları