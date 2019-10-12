Çocuk hacker'lar 2 milyon TL çarptı

Kocaeli’de bankaların internet sitelerini kopyalayan hacker çetesi ‘oltalama’ denilen yöntemle yurt genelinde 100 bin kişinin banka şifrelerini ele geçirdi. Bu şifrelerle vatandaşların banka hesaplarına giren zanlılar, 2 milyon TL’yi hesaplarına gönderdi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, yaşları 18 ila 20 arasında değişen 8 çete üyesini gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda bilgisayar, hard disk, cep telefonu, banka ve kredi kartları ele geçirildi.

PARALARLA HATIRA FOTOĞRAFI

Adliyeye sevk edilen 8 kişinin sosyal medya hesaplarında paralarla çekildikleri fotoğraflar dikkat çekti.