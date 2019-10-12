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Çocuk hacker'lar 2 milyon TL çarptı

Çocuk hacker'lar 2 milyon TL çarptı

Bankaların internet sitelerini birebir kopyalayarak 100 bin hesap bilgisini ele geçiren çete çökertildi. Yaşları 17 ila 20 arasında değişen 8 şüpheli yakalandı.

Kocaeli’de bankaların internet sitelerini kopyalayan hacker çetesi ‘oltalama’ denilen yöntemle yurt genelinde 100 bin kişinin banka şifrelerini ele geçirdi. Bu şifrelerle vatandaşların banka hesaplarına giren zanlılar, 2 milyon TL’yi hesaplarına gönderdi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, yaşları 18 ila 20 arasında değişen 8 çete üyesini gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda bilgisayar, hard disk, cep telefonu, banka ve kredi kartları ele geçirildi.

PARALARLA HATIRA FOTOĞRAFI

Adliyeye sevk edilen 8 kişinin sosyal medya hesaplarında paralarla çekildikleri fotoğraflar dikkat çekti.

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