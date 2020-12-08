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  • Çocuk gelinmiş! Uzaklaştırma Selvan'ı da koruyamadı
08 Aralık 2020 Salı 02:13 | Son Güncelleme:

Çocuk gelinmiş! Uzaklaştırma Selvan'ı da koruyamadı

Çocuk gelinmiş! Uzaklaştırma Selvan'ı da koruyamadı
İHA

Muğla'da iki çocuk annesi Selvan Acar evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Tanju Acar aranıyor.

Muğla Fethiye’de Selvan Acar’dan (25) haber alamayan yakınları açık balkon kapsından eve girdi. Genç kadının bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak aranan Selvan Acar’ın eşi Tanju Acar’ın (30) yakalanması için soruşturma başlatıldı. Şüphelinin eşinin şikâyeti üzerine evden uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi.

Genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi. 

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