Çocuk gelinmiş! Uzaklaştırma Selvan'ı da koruyamadı

Muğla Fethiye’de Selvan Acar’dan (25) haber alamayan yakınları açık balkon kapsından eve girdi. Genç kadının bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak aranan Selvan Acar’ın eşi Tanju Acar’ın (30) yakalanması için soruşturma başlatıldı. Şüphelinin eşinin şikâyeti üzerine evden uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi.

Genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.