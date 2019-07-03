Çocuğu kanalda ölen aile suçlu!

Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi’nde 22 Eylül 2016'da meydana gelen olayda, Mustafa Enes Doğan (10), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) ait sulama kanalına kaçan topunu almak isterken boğulmuştu. Aynı sulama kanalında farklı zamanlarda gelen boğulma olaylarına mahalle sakinleri tepkiyle karşılamıştı. Olayla ilgili açılan davada bilirkişinin hazırladığı rapor tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

'Doğan henüz ergen değildi'

Oğullarının ölümü sonrasında açtıkları davada anne ve baba, bilirkişi tarafından suçlu bulundu. Erkekler için ergenlik döneminin 13 yaşında başladığı belirtilen bilirkişi raporunda, “Doğan’ın henüz ergen olmadığı, akran iletişiminin arttığı, yanlışı, doğruyu ayırt etmeye başladığı” ifade edildi. Rapora göre, aileye atfedilecek kusur oranının ise yüzde 80 olduğu görüşüne yer verildi.

DSİ SUÇSUZ, BELEDİYE %20 SUÇLU

Raporda DSİ, gerekli uyarıları levhalarla yaptığı ve 80 cm'lik bariyerle kanala girişi önlediği gerekçesiyle suçsuz bulundu. Aynı raporda “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yüzde 20 suçlu bulundu” denildi. DSİ etüt ve görüşlerine uymayan Büyükşehir Belediyesi tarafından imar uygulaması yapıldığı iddia edildi. Ailenin mağdur olduğunu dile getiren Avukat Hasan İnce, rapora şaşırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Ailenin acısı büyük. Aile olay sonrasında acısını hafifletmek isterken ve bir tazminat beklerken, suçlu bulundu.”