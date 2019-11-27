Çoban tesadüfen fark etti! Yıkık duvardan tarih çıktı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde çobanlık yapan Nihat Bülbül, bir hafta önce keçileri otlattığı Tetceğiz mevkisinde, taban mozaiği fark etti.

KEÇİLERİ OTLATIRKEN BULDU

Mozaiğin çevresindeki yıkık duvarların üzerinde haç ve bazı şekiller olduğunu gören Nihat Bülbül, "Burasının tarihte Roma ya da Bizans döneminde yaşantı yeri olduğunu büyüklerimiz söylerdi. Hamam ve kilise olarak kullanılmış, eskiden buraya kiremit borularla su getirilmiş ve yerleri hala duruyor. Keçilerimi otlatırken tesadüfen bu mozaik kalıntılarına rastladım, sanırım burası kilisenin temeli. Eğer temizlenirse, daha belirgin ortaya çıkacak." dedi.

"TURİZME KAZANDIRILSIN"

Yeşilova Mahalle Muhtarı Özgür Demir de bulunan mozaik ve taşların bir tarih olduğunu söyledi. Demir, "Burası önceden beri kilise yeri olarak biliniyor ancak mahallelimiz çobanı keçilerini otlatırken, bu mozaikleri bulmuş. Yıkılmış ve harap durumda olan bu alanın temizlenip, turizme kazandırılması lazım. Burada bir tarih yattığı ortadadır. Bakanlığımızın burada bir çalışma yapmasını ve tarihin gün yüzüne çıkarmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

(DHA)