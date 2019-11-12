Cizre'de 1,5 ton kaçak çay ele geçirildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 1,5 ton çay gele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ekiplerce Sur Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen 1,5 ton çay bulundu.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(AA)