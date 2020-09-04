Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4564
  • 8,8322
  • 463.9
  • 1079.88
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çivisiz Camii'nin sırrı çözüldü: Yapısını insan iskeletine benzetmişler
04 Eylül 2020 Cuma 10:06 | Son Güncelleme:

Çivisiz Camii'nin sırrı çözüldü: Yapısını insan iskeletine benzetmişler

Çivisiz Camii'nin sırrı çözüldü: Yapısını insan iskeletine benzetmişler
İHA

Samsun'da 8 asır önce tek bir çivi kullanılmadan yapılan caminin, asırlardır dimdik ayakta durmasının sırrının 'iskelet sistemi' olduğu belirlendi.

Samsun'da 8 asır önce 'kurt boğazı' tekniği ile yapılan Göğceli Çivisiz Camii'nin asırlardır dimdik ayakta durmasının sırrı çözüldü. Tarihi cami 'iskelet sistemi' sayesinde ilk günkü sağlamlığı ile özelliğini korudu.

İHA'da yer alan habere göre, Çarşamba ilçesinde, bölgede meydana gelen birçok depremden etkilenmeden aynı yapısını koruyarak günümüze kadar gelen cami yurt içi ve yurt dışından birçok ziyaretçinin ilgi odağı oldu.

"YAPISI İNSAN İSKELETİNE BENZİYOR"

Göğceli Camisi hakkında bilgi veren müezzin Kasım Keskin, "Camimizin ilginç yapısı ahşap ve çivisiz olmasıdır. Camiyi içeriden incelediğimiz zaman tavan kısmında insan iskeletine benzer bir yapı var. Omurga şeklinde hareket edilebilen bir yapı şeklindedir. İçeriye girdiğiniz zaman sağ ve sol taraflarda yedişer adet 15 ile 20 metre boyutlarında ağaç duvarlar var. Mihrap, minber ve kürsü bile o döneme aittir. Devletin bize verdiği kurallar çerçevesinde fiziksel mesafeli, maskeli ve hijyenli şekilde namazı kılıyoruz. Zaman zaman ülke dışından, il dışından insanlar görmek için buraya geliyor" dedi.

Bir Dakikada Gündem
Bakan Akar'dan önemli mesaj: Sonuna kadar devam edeceğiz
Liseye yerleşemeyen öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjde: Yeni hak tanındı
Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!
İşten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı
Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbeti' birinci yılında

Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbeti' birinci yılında

Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret

Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret

Azerbaycan sınırında 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Azerbaycan sınırında 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte eleme adayları!

MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte eleme adayları!