Çivisiz Camii'nin sırrı çözüldü: Yapısını insan iskeletine benzetmişler

Samsun'da 8 asır önce 'kurt boğazı' tekniği ile yapılan Göğceli Çivisiz Camii'nin asırlardır dimdik ayakta durmasının sırrı çözüldü. Tarihi cami 'iskelet sistemi' sayesinde ilk günkü sağlamlığı ile özelliğini korudu.

İHA'da yer alan habere göre, Çarşamba ilçesinde, bölgede meydana gelen birçok depremden etkilenmeden aynı yapısını koruyarak günümüze kadar gelen cami yurt içi ve yurt dışından birçok ziyaretçinin ilgi odağı oldu.

"YAPISI İNSAN İSKELETİNE BENZİYOR"

Göğceli Camisi hakkında bilgi veren müezzin Kasım Keskin, "Camimizin ilginç yapısı ahşap ve çivisiz olmasıdır. Camiyi içeriden incelediğimiz zaman tavan kısmında insan iskeletine benzer bir yapı var. Omurga şeklinde hareket edilebilen bir yapı şeklindedir. İçeriye girdiğiniz zaman sağ ve sol taraflarda yedişer adet 15 ile 20 metre boyutlarında ağaç duvarlar var. Mihrap, minber ve kürsü bile o döneme aittir. Devletin bize verdiği kurallar çerçevesinde fiziksel mesafeli, maskeli ve hijyenli şekilde namazı kılıyoruz. Zaman zaman ülke dışından, il dışından insanlar görmek için buraya geliyor" dedi.

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