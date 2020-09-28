Çıtır lahmacun nasıl yapılır? MasterChef lahmacun tarifi sizlerle

Çıtır lahmacun tarifi, gündemde araştırılan yemekler arasında yerini aldı. TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te bugünkü kaptanlık yarışında çıtır lahmacun yapılacak. En çıtır ve en lezzetli lahmacunu yapan yarışmacı Mavi takımın kaptanı olacak. İzleyenlerden evinde çıtır lahmacun yapmak isteyenler en kolay tarifi araştırıyor. İşte MasterChef lahmacun tarifi...

ÇITIR LAHMACUN MALZEMELERİ

Hamuru için:

4 su bardağıun

1 su bardağısu

1/2 paketyaş maya

1 tatlı kaşığıtuz

1 çimdiktoz şeker

Harcı için:

1 adet büyük boysoğan

12 dalmaydanoz

2 dişsarımsak

10 yemek kaşığıdomates püresi

1 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

1 yemek kaşığıyoğurt

1 tatlı kaşığıisot(+ pul biber)

200 gramdana kıyma(çift çekim)

ÇITIR LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Hamuru için unun ortasına ılık suyu ekleyin. Suyun içerisine maya ve hızlı mayalanabilmesi içinse toz şeker ilave edin.

Karıştırmadan evvel tuzu unun üzerine ekleyin ve hamur kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 1-1,5 dakika yoğurun. 1 saat streçlenmiş kasede dinlenmeye bırakın.

Lahmacunun harcı için mutfak robotuna soğanı, sarımsağı ve 12 dal maydanozu saplarıyla birlikte koyun.

Domates püresi, tuz, karabiber, yoğurt koyup iyice karışana kadar çekmeye devam edin.

Yoğurt lahmacunun topaklanmadan rahat sürülmesini sağlayacak. Ardından bir kaseye alıp içerisine dana kıymayı ekleyin.

Kıymanın yağlı olması önemli yağsız kısmından almamaya dikkat edin. Son olarak isot, pul biber karışımını da kıymalı harca ekleyin ve tüm malzemeler bir araya gelinceye kadar karıştırın.

Bu harç bir süre bekledikçe suyunu salar ve tam lahmacun harcı kıvamına gelir. Tezgahı unlayıp hamuru bezelere bölün ( 12 bezeye bölün)

Ocağın büyük gözüne en kısık ateşte yapımız krep tavasını koyun ısınsın. Bezeleri yuvarlak şekilde acın ve harcı ekleyin.

Harcı yayın güzelce. Hazırladığınız lahmacunu krep tavasına koyun ve üzerini kapak ile kapatın (cam kapak olsun ki kontrolü sağlayın).

10 dakikada harcı pişip alt kısmı renk alıncaya kadar pişirin.