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  3. Cinnetin nedeni 'yorgunum' kavgası

Cinnetin nedeni 'yorgunum' kavgası

Cinnetin nedeni 'yorgunum' kavgası

Adana’da önceki akşam astsubay Ertuğrul Güçlü’nün, (22), tabancasıyla eşi Büşra Güçlü (21) ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner’i (58) öldürdüğü, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner’i de ağır yaraladığı olayın nedeni belli oldu.

Soner KAN

Zanlının sorgusunda, “İşten yorgun gelmiştim, eşime eve gidip dinlenmek isteğimi söyledim. Ailesiyle biraz daha vakit geçirmek isteyince tartışma büyüdü” dediği öğrenildi. Tutuklanan zanlının sosyal medyada eşiyle çekildiği fotoğraflara “Bir ömür seninle” yorumu yaptığı görüldü.

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