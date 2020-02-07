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  3. Çinli araştırmacılar: Coronavirüsü pangolinden bulaşmış olabilir

Çinli araştırmacılar: Coronavirüsü pangolinden bulaşmış olabilir

Çinli araştırmacılar: Coronavirüsü pangolinden bulaşmış olabilir

Son Dakika Haberleri.. Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.

Reuters'ta yer verilen habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.

Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

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