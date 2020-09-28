Çinko eksikliği nedir, neden olmaktadır? Çinko eksikliğinin tedavisi var mı?

Çinko eksikliği, günümüzde çok yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Vücudumuzda Çinko eksikliği varsa iştahsızlık, saç kuruluğu tat veya kilo kaybı belirtiler arasında gösterilmektedir. Çinko bağışıklık sistemimizi güçlendiren çocukluk döneminde büyümeyi destekler.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ NEDİR, NEDEN OLAMKTADIR?

Et, kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri, ekmek ve tahıl ürünlerinin içinde çinko bulunur. Araştırmalar, erkeklerin günde 5.5 - 9.5 mg arasında, kadınların 4.0 - 7.0 g arasında çinko alması gerektiğini göstermektedir. Çinkonun fazla alınması da zararlıdır. Araştırmalar, yüksek dozlarda çinko almanın vücudun emebileceği bakır miktarını azalttığını göstermektedir. Bu da anemiye ve kemiklerin zayıflamasına neden olabileceğine işaret eder.

Çinko eksikliği dünya çapında bir sorun olarak belirtilmektedir. Çinkonun vücuttaki işlevleri yaygın olduğundan, çinko eksikliğinin belirtileri ve koşulları çeşitlilik gösterebilir. Örneğin yumuşak tırnaklar, akne, iştahsızlık, kuru saçlar, değişen tat ve kilo kaybı göstergeler olabilir. Çinko eksikliğinin göstergeleri kadın, erkek ve çocuklar arasında değişebilir.

Çocuklarda büyümenin yavaşlaması; erkeklerde üreme problemleri, düşük kan şekeri, kemiklerin zayıflaması, beyin bozuklukları, yüksek kan kolesterolü, zayıf dolaşım, yeme bozuklukları; kadınlarda üreme sorunları, zayıf cilt, tırnaklar ve saçlar, tat ve koku hissinin zayıflaması sayılabilir. Çinko sağlıklı büyüme için hayati önem taşır; beslenme eksikliği varsa çocuklarda cücelik ve yaşlarına göre zayıf olmak gibi belirtiler olabilir.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çinko eksikliğinin dolaşım üzerinde bir etkisi vardır. Hem kadınlar hem de erkeklerde ellerin ve ayakların soğumasının yanı sıra yüksek tansiyon ile bağlantılıdır. Vücutta çinko eksikliği varsa kandaki kolesterolün yükselme eğilimi vardır.

Kalça ve diz eklemlerinin ağrıması çinko eksikliği ile ilişkili olabilir. Bunun nedeni kemiklerin büyük miktarda çinko içermesi ve herhangi birin kemiklerin çinko eksikliğin daha kalın ve daha kısa olmasına neden olmasına yol açmasıdır. Bu da ağrıya ve diğer semptomlara neden olabilir.

Çinko eksikliği varsa vücudun iyileşme kabiliyeti de tehlikeye girer. Depresyon ve zihinsel uyuşukluk da çinko eksikliğinden kaynaklanabilir. Epilepsi ve şizofreni gibi zihinsel hastalıklar çinko eksikliğiyle ilişkilendirilmiştir. Çinko eksikliği, alkolizm ve takıntılar gibi duygusal ve bağımlılık yapan davranışlar üzerinde de belirgin bir etkiye sahip olabilir. Alkolizm durumunda, alkol tüketildiğinde vücuttaki çinkoyu tüketir. Çinko eksikliği aynı zamanda suçluluk gibi antisosyal davranışlarla da ilişkilendirilmiştir.

ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Çinko eksikliğinin cilt, tırnaklar üzerinde etkisi vardır ve saçların zayıflamasına neden olur. Cilt esnekliğini ve elastikiyetini kaybeder. Bu özellikle hamile kadınları etkiler. Akne, kaynar, dermatit, sedef hastalığı ve tırnaklardaki beyaz lekeler vücuda ekstra olarak alınan çinkoya tepki verir.

Çinko eksikliğini tedavisinde uygulayabileceğiniz yöntemler ise şunlardır:

Kırmızı et Kümes hayvanları Tohumlar (chia vb.) Buğday ruşeymi Yabani pirinç İstiridye

Eğer bir vejetaryenseniz, yediğiniz yiyeceklerden ihtiyaç duyduğunuz çinko miktarını elde etmek daha zor olabilir. Alternatif çinko kaynakları olarak kuru fasulye, kaju, bezelye ve badem tüketmeyi deneyebilirsiniz.