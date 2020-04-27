Çin'e bebek ticareti yapan çeteye şok operasyon! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Ukrayna’dan Çin’e aralarında başhekim ve sağlık çalışanlarının da oldupu bebek çetesine operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, başkent Kiev’deki bir doğum kliniğinin başhekimi olan bir kadının çetenin başında olduğunu belirtti. Geraşçenko,örgütün Çinli bekar erkeklerin spermlerini Ukraynalı taşıyıcı annelere enjekte ettiğini ve çocuk doğduktan sonra bebeklerin Çin’e gönderildiğini söyledi.

BEBEKLERİ 50 BİN DOLARA SATIYORLAR

Para karşılığında satılan bebeklerin doğar doğmaz Çinli babaların ve hayali şekilde Çinli annelerin nüfusuna geçirilmiş olarak gösterildiklerini aktaran Geraşçenko, bebeklerin 50 bin dolar gibi sayılar karşılığında satıldığını kaydetti.

“BU ŞEKİLDE 140 CİVARI BEBEK SATILDI”

Bu zamana kadar Ukrayna’dan bu şekilde 140 civarında bebeğin satıldığının tespit edildiğini söyleyen Anton Geraşçenko, gerçek sayının tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ukrayna’da taşıyıcı annelik konusunu belirleyen düzenlemelerin olmadığını hatırlatan Geraşçenko, bu çerçevede bu kişilerin yasal boşluklardan yararlandıklarını söyledi. Geraşçenko diğer taraftan, insan ticaretinin suç olduğunu ve bu örgütün üyelerinin, bu suçtan yargılanacaklarını belirtti.