  • $7,5938
  • 9,0195
  • 456.103
  • 1317.3
20 Kasım 2020 Cuma 10:35 | Son Güncelleme:

Çin'de doğal gaz patlaması: 34 kişi yaralandı

DHA

Çin'de meydana gelen korkunç doğal gaz patlaması sonrası 34 kişi yaralandı. Patlama anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çin'de meydana gelen korkunç doğal gaz patlaması sonrası 34 kişi yaralandı. Patlama anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA'da yer alan haberde Çin'in Hunan eyaletine bağlı Miluo kentinde bir restoranda doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

34 KİŞİ YARALANDI

Olay esnasında mutfakta bulunan ve aralarında müşterilerin de olduğu 34 kişi yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı açıklamada, patlamanın doğalgaz borusundan kaynaklandığını belirtti. Yetkililer, doğalgaz borusunun patlamasının ardından çıkan yangına müdahalede bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran kullanılamaz hale geldi. Patlama anı ise restoranın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.  

<p class='MsoNormal'>Yerli aşı çalışmalarının başarıyla devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kemaletti

Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Satın aldığı evin garajından çıktı, kendisi bile inanamadı

Başkan Erdoğan, 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.