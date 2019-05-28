  • $6,0374
  • 6,7596
  • 249.238
  • 87.350
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 13:04 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 13:04

Cinayetten hüküm giyen adam 22 yıl sonra hapishaneye girdi

Cinayetten hüküm giyen adam 22 yıl sonra hapishaneye girdi

Kırşehir'de cinayet hükümlüsü olarak aranan kişi, 22 yıl sonra Manisa'da yakalanıp cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de cinayet hükümlüsü olarak aranan kişi, 22 yıl sonra Manisa'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1996 yılında "uyuşturucu ticareti" ve "tefecilik", 1997'de de "kasten öldürme" suçlarından hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin bağlantı kurabileceği kişileri takibe aldı. Farklı şehirlerde yaşayarak izini kaybettiren S.K'nin kısa süre önce Kırşehir'e geldiğini belirleyen ekipler, firarinin birkaç gün sonra Manisa'ya gittiğini tespit etti.

S.K, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ile Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda Akhisar ilçesinde yakalandı. S.K, Manisa Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

(AA)

Galatasaray´la Anlaştığı İçin Ölüm Tehditleri Alan Ünlü Futbolcu Kim?

<p>Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transf

Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim´den transfer açıklaması!!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlü isimler ilk nerede nasıl keşfedildi?

Matematik öğretmeni bakın ne yaptı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.