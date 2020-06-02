Cinayetin ardından dram çıktı! Babasının ölüm yıl dönümünde katletmişler

Olay günü kendilerini arayıp tehdit eden eniştesinin babası Hüseyin K.’nın (71) serbest bırakılmasına sitem eden Emine Demirel (17), “Gaddar olduklarını bildiğimiz için ağabeyimin gitmesini istememiştik. Konuşmaya fırsat vermeden linç etmişler” diye konuştu. Talihsiz gencin dövüldüğü gün kanserden ölen babasının birinci ölüm yıl dönümü olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMAK İÇİN OKULU DONDURDU



Ağabeyinin hasta babasının hayalini gerçekleştirip 4 yıllık kamu yönetimi bölümünü kazandığını söyleyen Emine Demirel, “Babam ölünce mecburiyetten çalıştı. Bize baba olmaya çalıştı, onu da elimizden aldılar” dedi.