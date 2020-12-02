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02 Aralık 2020 Çarşamba 22:26 | Son Güncelleme:

Cinayeti öldüremediği sevgilisinin üstüne attı

Cinayeti öldüremediği sevgilisinin üstüne attı
AA

Ordu'da yaşayan Cemile ve Mehmet Atakan Deniz'in boşanma davasında velayet düğümü çözüldü.

İstanbul Bağcılar’da 5 Haziran akşamı Veysel Teker, konuşmak için eski sevgilisi Perihan A.’ya ait kuaföre gitti. Tartışma çıkınca araya giren kadının arkadaşı Miray Yılmaz, Teker tarafından başından vurularak öldürüldü. Hâkim karşısına çıkan tutuklu sanık Teker, kıskançlık krizine giren Perihan’ın arkadaşını vurduğunu öne sürdü. Ancak iddianamede sanığın eski sevgilisini de vurmak istediği, genç kadının silah tutukluk yapınca şans eseri hayatta kaldığı belirtildi. 

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