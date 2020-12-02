Cinayeti öldüremediği sevgilisinin üstüne attı

İstanbul Bağcılar’da 5 Haziran akşamı Veysel Teker, konuşmak için eski sevgilisi Perihan A.’ya ait kuaföre gitti. Tartışma çıkınca araya giren kadının arkadaşı Miray Yılmaz, Teker tarafından başından vurularak öldürüldü. Hâkim karşısına çıkan tutuklu sanık Teker, kıskançlık krizine giren Perihan’ın arkadaşını vurduğunu öne sürdü. Ancak iddianamede sanığın eski sevgilisini de vurmak istediği, genç kadının silah tutukluk yapınca şans eseri hayatta kaldığı belirtildi.