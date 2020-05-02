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Cinayet zanlısı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Cinayet zanlısı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapan şahıslarla etkin ve kararlı bir mücadele yürüten Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kasten öldürme suçlaması ile aranan bir şüpheli yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve 2 ikametinde yapılan arama neticesi fişeklenmiş halde satışa hazır sentetik kannabinoid olarak da bilinen bonzai maddesi ruhsatsız av tüfeği ile reçeteye tabi uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki kişiden D.Ş. adlı şüphelinin kasten öldürme suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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