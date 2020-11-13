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13 Kasım 2020 Cuma 01:49 | Son Güncelleme:

Cinayet sonrası kanlı baskın

Cinayet sonrası kanlı baskın
DHA

Sokakta karşılaştığı eski eşi Çilem'i silahla öldüren saldırgan, evini bastığı eski kayınvalidesini ve misafirini yaraladı. Cani, aynı silahla intihar etti.

İzmir Dikili’de önceki akşam Alper Gül, sokakta karşılaştığı eski eşi Çilem Kılıç’ı silahla vurarak öldürdü. Kaçan saldırgan, evini bastığı eski kayınvalidesi Selime Özduran ile misafir kadına ateş açtı, aynı tabancayla kendini vurdu. Gül ölürken, yaralı kadınlar tedaviye alındı. Çocuk yaşta 1 kişiyi öldürüp uzun yıllar cezaevinde kalan Gül’ün, tahliye sonrası hükümlü kadrosundan Dikili Belediyesi’nde işe girdiği ortaya çıktı.

SUÇ MAKİNESİYMİŞ

Geçen yıl da 1 kişiyi bacağından yaralayınca yeniden tutuklanan Gül’ün, 3 ay önce serbest kaldığı, Çilem’in de eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Alper Gül’ün cinayetten önce sosyal medyada “Sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın” yazdığı ve ‘Bedeli var’ adlı şarkıyı paylaştığı saptandı. Öte yandan Çilem’in ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu bildirildi. 

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