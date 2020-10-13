Çin çayı nedir, nasıl hazırlanır? Çin çayının vücuda 5 faydası!

Çin çayı; kırmızı, siyah, beyaz ve sarı gibi birçok tür de bulunmaktadır. Çin çayının faydaları arasında yorgunluk hissini azaltma, sindirim sistemini düzenleme ve uykusuzluğa iyi gelme gibi etkenler yer alır. Bir bardak sıcak suyun içine eklenen Çin çayı tarifi ve faydaları sizlerle...

ÇİN ÇAYI NEDİR, NASIL HAZIRLANIR?

Çin yeşil çayını tedarik etmeniz sizin için yeterli olacaktır. Pratik olarak bir cam kabın içine bir bardak sıcak su ilave edilir, ilave edilen suyun üzerine de Çin yeşil çayı yaprakları eklenir. Bu işlemlerin ardından biraz bekleyip çay demlendikten sonra, bir süzgeç yardımıyla çayınızı süzüp tüketebilirsiniz. Eski çağlardan beri birçok rahatsızlık için tüketilen bu Çin çayının bilinmeyen faydaları vardır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda Çin çayının direkt olarak dinlendirici ve rahatlatıcı özelliği olduğu keşfedilmiştir.

ÇİN ÇAYININ VÜCUDA 5 FAYDASI!