Çin çayı nedir, nasıl hazırlanır? Çin çayının vücuda 5 faydası!
Yorgunluk hissini ortadan kaldıran Çin çayının birçok türü bulunmaktadır. Sindirim sistemini düzenlerken, uykusuzluğa da iyi gelen Çin çayı çok basit bir şekilde hazırlanmaktadır. Türk kültüründe de önemli bir yer tutan çay, sohbet edilirken sık sık tüketilmektedir.
Çin çayı; kırmızı, siyah, beyaz ve sarı gibi birçok tür de bulunmaktadır. Çin çayının faydaları arasında yorgunluk hissini azaltma, sindirim sistemini düzenleme ve uykusuzluğa iyi gelme gibi etkenler yer alır. Bir bardak sıcak suyun içine eklenen Çin çayı tarifi ve faydaları sizlerle...
ÇİN ÇAYI NEDİR, NASIL HAZIRLANIR?
Çin yeşil çayını tedarik etmeniz sizin için yeterli olacaktır. Pratik olarak bir cam kabın içine bir bardak sıcak su ilave edilir, ilave edilen suyun üzerine de Çin yeşil çayı yaprakları eklenir. Bu işlemlerin ardından biraz bekleyip çay demlendikten sonra, bir süzgeç yardımıyla çayınızı süzüp tüketebilirsiniz. Eski çağlardan beri birçok rahatsızlık için tüketilen bu Çin çayının bilinmeyen faydaları vardır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda Çin çayının direkt olarak dinlendirici ve rahatlatıcı özelliği olduğu keşfedilmiştir.
ÇİN ÇAYININ VÜCUDA 5 FAYDASI!
- Yorgunluk hissini gidermeye yardımcı olur. Zorlu geçen bir günün ardından içilen yeşil Çin çayı dinlendirici ve rahatlatıcı özelliğe sahip olacaktır.
- Yeşil Çin çayı tam bir antioksidan deposudur. İçinde barındırdığı birçok antioksidan madde sayesinde vücuttaki zehirli maddelerin uzaklaştırılması sağlanır.
- Ayrıca uykusuzluk problemi yaşayanlar için birebirdir. Uyanıklık hissini arttırır ve dinç olmanızı sağlar.
- Bunlara ek olarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.
- Düzenli olarak tüketildiği zaman vücuttaki kortizol seviyesini azaltmaktadır.