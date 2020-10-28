Çilingirle girdi, eşini katletti

Adana’da 22 yıllık eşinin kıskançlığından bıkan 3 çocuk annesi Gülay Açıkgöz, 4 ay önce 600 km uzaklıktaki Çankırı’ya taşınıp boşanma davası açtı. Mesut Açıkgöz de eşini boşanmaktan vazgeçirmek için önceki akşam Adana’dan Çankırı’ya geldi. Eşini evinde bulamayan adam, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi.

İTİRAFLA ORTAYA ÇIKTI



Eve geldiğinde kocasıyla karşılaşan kadın, şoke oldu. Mesut Açıkgöz, kendisiyle barışmayan genç kadını yanında getirdiği silahla kalbinden vurarak kaçtı. Memleketi Adana’ya dönen zanlı, polise teslim olup cinayeti itiraf etti. İrtibata geçilen Çankırı’daki ekipler, eve girdiklerinde kadının cesediyle karşılaştı.