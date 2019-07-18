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  3. Çilekli magnolia tatlısı nasıl yapılır? En hafif yaz tatlısı tarifi...

Çilekli magnolia tatlısı nasıl yapılır? En hafif yaz tatlısı tarifi...

Çilekli magnolia tatlısı nasıl yapılır" En hafif yaz tatlısı tarifi...

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında bol şerbetli ağır tatlılardan çok sütlü, hafif tatlılar tercih ediliyor. Magnolia tatlısı ise son zamanlarda çok tercih edilen, yapımı kolay ve pratik bir tatlı olarak tatlı severlerin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Magnolia ilk olarak New York'un popüler pastanelerinde boy göstermeye başlamış, ardından Türkiye’de çok sevilen ve aranan tatlılar listesine adını üst sıralara yazdırmıştır. Tatlı her yerde bulabileceğiniz malzemelerle yapılıyor. İşte merak edilen vazgeçilmez magnolia tatlısı tarifi...

Çilekle birlikte hem damaklara hem de gözlere hitap eden magnolia, pratik hazırlanmasıyla da kalpleri fethediyor. Son zamanlarda artan ani tatlı krizlerini sadece birkaç kaşık alarak sona erdiren mangolia tatlısı sevenleri tarafından araştırılmaya devam ediyor.  Ana malzemesi olarak bebe bisküvisi kullanılan tatlı için "Çilekli magnolia tatlısı nasıl yapılır?" sorusu araştırılıyor. İşte hafif tatlının merak edilen tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı un

1 paket vanilya tozu

8 adet dilimli çilek

2 paket yulaflı bisküvi

1 fincan miktarında mısır nişastası

1 litre kadar süt

200 ml krema

2 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Yulaflı bisküvileri toz haline gelene dek mikserden geçirin. Bütün malzemeleri (krema hariç) tencerenin içinde pişirin. Ardından soğuması için kenara alın. Soğuyunca içine kremayı ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek çırpma işlemini sürdürün. Toz halindeki bisküvilerden iki çorba kaşığı servis kupalarının alt kısmına koyun. Sonrasında çevresine hazır dilimli çilekleri yerleştirin. Üzerini örtecek kadar hazırladığınız tatlı harcından bir kepçe ekleyin. Üzerine tekrar toz halindeki bisküvilerden serpiştiterek süsleme işlemini yapın. Tatlıyı yaklaşık 1-2 saat kadar buzdolabında bekletip sonra servis edebilirsiniz.

ÇİLEKLİ MAGNOLİA PÜF NOKTALARI;

Muhallebinizi yaparken güzel bir şekilde çırpmalı ve topaklanmasını engellemelisiniz. Kremayı muhallebi soğuduktan sonra eklemelisiniz. Tatlınız buzdolabında ne kadar çok kalıp ne kadar çok soğursa o kadar lezzetli olacaktır. Bu yüzden zamanınız varsa en az 4-5 saat kadar dolapta bekletin tatlılarınızı. Magnolialarınızı toz antep fıstığı yada fındık kırığı ile süsleyebilirsiniz. Dilerseniz ara katlara damla çikolata serpebilirsiniz.

ÇİLEKLİ MAGNOLİA KAÇ KALORİ?

1 cup çilekli magnolia yaklaşık olarak 350 kalori civarındadır.

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