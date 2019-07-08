Çengelköy'deki 37 yıldır kullanılan sokak kapatılacak

Çengelköy Çağdaş Sokak’ta bulunan 2300 metrekarelik arsanın sahibi Mehmet Aksay, yıllar önce buraya bir ev yaptı. İş adamı o dönem sokak sakinlerinin evlerine rahat girmesi için arsasının bir kısmının yol olarak kullanılmasına da izin verdi. Sokaktaki 4 evin sakinleri de bu alandan evlerine girip çıkıyorlardı. İş adamı geçen ay arazisine bina yapılması için yüklenici firma ile anlaştı. İnşaat çalışmaları ile sokağın kapatılacağını öğrenen mahalle sakinleri Üsküdar Belediyesi’ne başvurdu. Belediye yetkilileri arsanın özel mülk olması nedeniyle müdahale edemeyeceklerini söyledi. Sokaktaki 4 evin kapı çıkışlarının normalde bir arka sokak olan Çaprazlı Sokak’ta olması gerekiyordu. Ancak yaklaşık 15 metreyi bulan kot farkından dolayı ev sakinleri bu alanı kullanamadı.

Mahalle sakinlerinden Rıfat Selvitopu, inşaat çalışmalarına tepki göstererek, 37 yıldır aynı yerde oturduğunu belirtip, şunları söyledi:

İTFAİYE GİREMEZ

“Kapımızın önü hep sokaktı. Biz arsa olduğunu yıllar sonra öğrendik. Şimdi arsa sahibi yeni bir bina yapacakmış. Bize yolun kapatılacağını, inşaata dahil edileceğini söylediler. Belediyeye defalarca şikâyette bulunduk. Olumlu yanıt alamadık. Evimizin elektriği ve kanalizasyonu kapatılacak yoldan geçiyor. Elektrik hattımız kapatıldı. Komşudan çektik. Kanalizasyon hattımız da kapatılacakmış. Nasıl olacak bilmiyoruz. İnşaat sahipleri evlerimizin önüne bir kaldırım bırakacaklarını söyledi. Sokağa araç girmesi lazım. Acil durumlarda itfaiye, ambulans giremeyecek.”

BELEDİYE "YASAL" DEDİ

Üsküdar Belediyesi yetkilileri ise inşaat çalışmasının yasal olduğunu belirterek “Yol payı arsa sahibine aittir” açıklamasında bulundu. İnşaat alanında çalışan görevliler ise çalışmaların onaylanan projelere göre ilerlediğini söyledi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: KAMU YARARI GÖZETİLMELİDİR

Sema Kılıç (Avukat): Bu durum o sokakta yaşayan insanların yaşam hakları engeller. Uzun yıllardır yol olarak kullanılan bir alandan bahsediliyorsa burada kamu yararı oluşmuştur. Ara sokak olduğu için yerel belediye kamu yararı gözeterek yol payını istimlak edebilir. Ayrıca evlerin elektrik hatlarının tartışmalı yoldan geçmesi, hatların kesilmesi hakkı vermez. Çünkü elektrik şirketi ile ev sakinleri arasında sözleşme vardır. Altyapı düzenlemesi yapılmalıdır. Tartışmalı alan uzun yıllardır yol olarak kullanıldığı için bu insanların yolsuz kalması söz konusu olamaz. Anayasal olarak yaşam ihlali oluşur. Sosyal devlet anlayışı olan bir ülkede her bireyin bu hakları korunmalıdır.

BELEDİYE BEDELİYLE İSTİMLAK ETSİN

Erhan Demirdizen (Şehir Planlamacısı): Burada iş belediyeye düşüyor. Çünkü yıllarca yol olarak kullanılmış, sokaktaki evler bu yola göre tasarlanmış. Belediye bedelini ödeyerek istimlak yapmalıdır. Ayrıca elektrik ve diğer hatlar mülk sahibinin arsasını kullanarak hat çekmiş. Yolun sahibi elektrik şirketine dava açabilir. Arsasını kullanma bedeli var. Sonuç olarak sokak sakinlerinin haklarını belediye korumalıdır.

(DHA)