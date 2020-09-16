Cihet hazırlanma listesine eklendi ne demek? PTT kargo Cihet hazırlanma listesine eklendi nedir?

Cihet hazırlanma listesine eklendi cümlesi, PTT kargo takip sayfasında karşımıza çıkıyor. Bu yazının ne anlama geldiği kargo bekleyen vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. PTT largo üzerinden sipariş takibi yapan kişiler cihet hazırlanma listesine eklendi hakkında detaylı bilgi almak istiyor.

CİHET HAZIRLANMA LİSTESİNE EKLENDİ NE DEMEK?

PTT Kargo cihet hazırlama listesine eklendi ifadesi sıkça karşımıza çıkıyor Bu sözcük, kargonun, kargo teslimini yapacak cihetin yani dağıtıcının bir sonraki günkü kargo teslim programına eklendiği belirtmektedir.

Listeye eklenen kargolar aynı gün dağıtıma çıkarılamaz. Sadece sonraki gün programına alındığı anlamına gelir.

Genellikle cihet hazırlama listesine eklendi ifadesi göründükten bir sonraki iş gününde kargo dağıtıma çıkarılmaktır. "Dağıtıcıya Verildi-Cihet No:xxxx" ifadesi göründüğü gün kargo teslim edilmek üzere dağıtıma çıkmış anlamına gelir.