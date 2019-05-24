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  3. Çiftlikköy'deki '3 kuşak' hırsızlar yakalandı

Çiftlikköy'deki '3 kuşak' hırsızlar yakalandı

Çiftlikköy'deki '3 kuşak' hırsızlar yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, aralarında babaanne, dede, baba ve torunun bulunduğu hırsızlık çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerden 79 yaşındaki kadının üzerine 7 lüks otomobilin kayıtlı olduğu belirlenirken, konutlarında 100 bin TL değerinde takı, savcı, avukat ve polislerden çalınan tabancalar ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da yaşayan ve İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan çetenin üyelerinin adresini tespit etti. Ekipler, şüphelilere ait 2 farklı adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlık şüphelisi E.U. (79), eşi Y.U. (80), oğulları G.U. (35), gelinleri G.U. (38) ve torunları E.U. (13), gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCI, AVUKAT VE POLİSLERİN EVLERİNİ SOYMUŞLAR

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, ATV aracı, çalıntı televizyonlar, 100 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 18 bin lira para ile İstanbul'da görev yapan cumhuriyet savcısına ait olduğu tespit edilen tabanca, İstanbul'dan bir avukata ait olduğu tespit edilen tabanca, Yalova'da bir emekli polise ait tabanca ve yine emekli bir polise ait olduğu tespit edilen tabanca ele geçirildi. Evlerde toplam 6 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, E.U. adlı kadının üzerine kayıtlı 7 lüks aracın olduğu ortaya çıktı.

DHA

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