Çiftçiler Günü mesajları ve sözleri! 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedir?

Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunu 1984 yılında almış olduğu bir karardır. Bu önemli gün sayesinde tarım, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan vatandaşların önemini ve emeğini bir kez daha anlar, paylaşırız. İşte 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajları ve sözleri...



ÇİFTÇİLER GÜNÜ NEDİR?

14 Mayıs 1946 Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kurulması ile 14 mayıs dünya çiftçiler günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Kısa ası İFAB olan Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu çiftçilik mesleğinin önemine dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla bu kararı belirtmiştir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği uluslararası tarım üreticileri federasyonunun üyesidir.

14 MAYIS ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

-Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

-Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

-Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.

-Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.

-Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…

-Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

-Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

-Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun…