Çift tüfekli dehşet! Kardeşi kaçınca işyerini bastı
Ağabeyinden şiddet gören kadın, iş arkadaşlarının yardımıyla sığınma evine yerleşti. Öfkelenen ağabey, annesini de yanına alarak kardeşinin çalıştığı emlakçıyı taradı.
Ankara Altındağ’da 28 Mayıs’ta ağabeyi Erhan K.’dan şiddet gören Meryem B., iş arkadaşlarıyla karakola gidip şikayette bulundu. Genç kadın sığınma evine yerleştirildi. Bunun üzerine Erhan K., annesi Döne K. ile birlikte kardeşinin muhasebeci olarak çalıştığı emlakçıya gitti.
EV HAPSİ VERİLDİ
Kilitli dükkana giremeyen şahıs, otomatik tüfekle ateş açtı. Silah tutukluk yapınca araçtan aldığı pompalı tüfekle 3 el daha ateş eden Erhan K., annesiyle birlikte arkadaşının kullandığı araca binerek kaçtı. Polislerce yakalanan saldırgan, mahkemece ev hapsine çarptırıldı.
KAPIYI AÇSAYDIM ÖLDÜRECEKTİ
Saldırı anında işyerinde yalnız olan Sema Özdal, “Kapıyı yumruklayıp ‘Kapıyı aç, öldürürüm” dedi. Açmayınca ateş etti. Her yer saçma izi, delik deşik oldu. Öleceğimi sandım.” diye konuştu.