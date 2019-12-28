Çift kol nakliyle eski haline döndü

Fizik tedavi süreciyle 6 ay sonra kolları hareket etmeye başlayacak olan Şimşek, “Çok mutluyum, artık elimi kolumu sallaya sallaya gezebileceğim” dedi. Antalya’da 4,5 yıl önce güneş enerjisi sistemi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden Şimşek’in ameliyatını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, “Süreç riskliydi ama şu an taburcu olmasında bir sakınca yok. Fizik tedavi süreci devam ediyor. 6 aylık süreç gerekiyor hareket başlangıcı için. O kollar görüntü olarak değil hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için işe yaraması, hayat kalitesini artırması gerekiyor” dedi.