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Çift kol nakliyle eski haline döndü

Çift kol nakliyle eski haline döndü

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde çift kol nakli ameliyatı yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, taburcu olma aşamasına geldi.

Fizik tedavi süreciyle 6 ay sonra kolları hareket etmeye başlayacak olan Şimşek, “Çok mutluyum, artık elimi kolumu sallaya sallaya gezebileceğim” dedi. Antalya’da 4,5 yıl önce güneş enerjisi sistemi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden Şimşek’in ameliyatını gerçekleştiren  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, “Süreç riskliydi ama şu an taburcu olmasında bir sakınca yok. Fizik tedavi süreci devam ediyor. 6 aylık süreç gerekiyor hareket başlangıcı için. O kollar görüntü olarak değil hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için işe yaraması, hayat kalitesini artırması gerekiyor” dedi.


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