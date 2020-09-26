Çiçek Adası nerede? Hülya Avşar'ın aldığı Çiçek Adası sahibi kimdi?

Hülya Avşar, 55 milyon TL'ye Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı aldı. Oyuncunun yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra'ya emanet edeceği öğrenildi. Adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu’na teslim edecek.

Cadde'de yer alan habere göre, yıllardır hayalini kurduğu ada için kesenin ağzını açan Avşar’ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği söyleniyor.

ÇİÇEK ADASI NEREDE?

Çiçek Adası Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne bağlı bir adadır. Çiçek Adası Ayvalık’a 8 kilometre, Keremköy’e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta yer alıyor.

Üzerinde 2 bin ağaç zeytin, 3 bin adet çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası’nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken, kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde.

ÇİÇEK ADASI SAHİBİ KİMDİ?

Mübadele zamanında Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 24 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme geliyordu.

Çiçek Adası'nın hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı, geçtiğimiz yıl "Bu ada mübadele zamanında Selanik'teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş. Şu an 18 hissedarı var. Henüz satış konusunda tam bir karar verilmedi" açıklamasında bulunmuştu.