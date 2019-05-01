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  3. CIA'in saha operasyonları için en çok tercih ettiği hayvan: Kediler

CIA'in saha operasyonları için en çok tercih ettiği hayvan: Kediler

CIA'in saha operasyonları için en çok tercih ettiği hayvan: Kediler

Kedilerle ilgili bildiğimiz bir şey varsa o da istediği şeyleri istediği zaman yapmalarıdır.

Ne düşündüklerini ve bir sonraki adımlarını asla tahmin edemeyeceğimiz kediler, belki de bu sebeple CIA'in saha operasyonları için en çok tercih ettiği hayvan.

1960'larda, toplamda 14 milyon dolarlık bir proje kapsamında kedilerin üzerinde dinleme cihazı yerleştirildiği belirtiliyor.

Rus istihbaratına girip sessizce dolaşan kediler olduğunu bilen CIA'ın bu projesi, dinleme cihazı takılan bir kedinin ABD'deki Sovyet Rusya büyükelçiliği önünde bir araba tarafından ezilmesi sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

(BBC)

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