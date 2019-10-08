Churros tarifi: Churros nasıl yapılır, nedir?

Churros tarifi merak ediliyor. Churros nasıl yapılır? sorusu MasterChef Türkiye izleyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. 8 Ekim Salı günü yayınlanan MasterChef Türkiye 26. bölümünde İspanya yöresine ait lezzetler pişirildi. Yarışmacılar ödülü kazanmak için en güzel tarifi yapmak için performanslarını sergilediler. Bunlardan birisi de Churros tatlısıydı. İşte Churros tarifi ve yapılışı

CHURROS TARİFİ

Churros malzemeleri;

150 -200 gr arası un

250 ml su

125 gr tereyağı yada margarin

3 adet yumurta ( orta boy

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı silme tuz

1 çay kaşığı mahlep ( isteğe bağlı )

Kızartmak için yağ

Bitter çikolata ( benmari şeklinde eritilmiş )

Çok hafif rondodan geçirilmiş toz şeker

Chruros yapılışı; Çuros için unu eleyip mahleple karıştırıyoruz. Tencereye suyu, yağı, şekeri, tuzu koyup kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan karışımın altını kısıp yavaş yavaş unu ilave edip hızlıca karıştırıyoruz. Bir iki dakika sonra hamur yumuşak bir hal alınca ocaktan alıp mikserle 30 saniye çırparak soğutuyoruz. Elastik bir hal aldıktan sonra bir adet yumurta kırıp çırpmaya devam ediyoruz. Her yumurta kırışımızda iyice çırpıyoruz. Hazırladığımız hamuru 15 dakika dinlendirip ağzına kalınca uç takılmış sıkma torbasına dolduruyoruz. Kızgın yağda istediğimiz uzunlukta sıkarak arkalı önlü altın sarısı renk alana kadar kızartıyoruz. Havlu kağıt üzerine alıp fazla yağını çektiriyoruz. Çikolatayla yada toz şekerle servis ediyoruz.