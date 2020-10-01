CHP'li belediyeden vicdansızlık! Kanser olan güvenlik görevlisi işten atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 2017’de taşeron firmada güvenlik görevlisi olarak işe başlayan Tuğba Kurt, 1 yıl sonra belediye bünyesindeki İZENERJİ’de kadroya alındı. 2 çocuk annesi aynı dönemde böbrek kanserine yakalandı. Ameliyat olup görevinin başına dönen Kurt, sağlık sorunları devam edince işten atıldı.

DAVAYI KAZANDI AMA...



Genç kadın açtığı işe iade davasını kazandı. Ancak İZENERJİ, Kurt’a tazminatını vererek işbaşı yaptırmadı. Hayal kırıklığına uğrayan genç kadın, “İşime dönmek istiyorum” diyerek yetkililere seslendi.

TEK SUÇUM HASTALANMAK



Hem sağlık sorunları hem de işsizlik nedeniyle zor günler geçiren Kurt, “Can mücadelesini kazandım, ekmek mücadelesine giriştim. İşten atılınca yıkıldım. Hırsızlık, ahlaksızlık, yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Sadece hastalandım” dedi.