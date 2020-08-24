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  3. CHP'li belediyeden doğa katliamı! Yol açarken caretta yuvalarını ezdiler
24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:56 | Son Güncelleme:

CHP'li belediyeden doğa katliamı! Yol açarken caretta yuvalarını ezdiler

CHP'li belediyeden doğa katliamı! Yol açarken caretta yuvalarını ezdiler
DHA

Antalya Kumluca'daki Beykonak sahilinde yol çalışması yapan CHP'li belediyeye ait iş makinesi, özel çubuklar ve kafeslerle işaretlenen deniz kaplumbağası yuvalarının üzerinden geçti. Koruma altındaki yumurtaların bazıları ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu.

KONUYU BÜYÜTMEYELİM!

Kumluca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden 2 önce ayrılan Ramazan Uluşar, site sakinlerinin ‘WhatsApp’ grubundan şu paylaşımı yaptı: “Evet zarar verilmiş ama büyütmeyelim lütfen. Belediyeyle sitemizin çok işleri var.”

Kafesli yuvaların üzerinden iş makinesi geçti.

Çok sayıda caretta caretta yumurtası kırıldı.

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