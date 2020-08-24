CHP'li belediyeden doğa katliamı! Yol açarken caretta yuvalarını ezdiler

KONUYU BÜYÜTMEYELİM!



Kumluca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden 2 önce ayrılan Ramazan Uluşar, site sakinlerinin ‘WhatsApp’ grubundan şu paylaşımı yaptı: “Evet zarar verilmiş ama büyütmeyelim lütfen. Belediyeyle sitemizin çok işleri var.”

Kafesli yuvaların üzerinden iş makinesi geçti.

Çok sayıda caretta caretta yumurtası kırıldı.