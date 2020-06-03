03 Haziran 2020 Çarşamba 03:51 | Son Güncelleme:
CHP'li Başkan Fatih Gürbüz azmettirdi
İzmir'de Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi tutuklandı.
İddianamede, Foça’da manav dükkanı işleten İsmail K.’nin, 9 Eylül’de vurulması olayına ilişkin ifadesi yer aldı. Foça Belediye Başkanı CHP’li Fatih Gürbüz’ün azmettirici olduğunu belirten K. şunları söyledi: “Panel için başkanla tartıştık. Beni vuran şahıs, ‘Fatih başkana kimse yanlış yapamaz’ diye bağırdı.”