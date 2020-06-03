CHP'li Başkan Fatih Gürbüz azmettirdi

İddianamede, Foça’da manav dükkanı işleten İsmail K.’nin, 9 Eylül’de vurulması olayına ilişkin ifadesi yer aldı. Foça Belediye Başkanı CHP’li Fatih Gürbüz’ün azmettirici olduğunu belirten K. şunları söyledi: “Panel için başkanla tartıştık. Beni vuran şahıs, ‘Fatih başkana kimse yanlış yapamaz’ diye bağırdı.”