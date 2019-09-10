Cezaevinden izinli çıkıp, taksici arkadaşıyla gasp yaptı

Irak vatandaşı L.A.A.A.L., dün akşam Sakarya gitmek için taksici F.Ş. (35) ile 1400 lira karşılığında anlaştı. F.Ş., yola çıkmadan önce yanına Silivri Cezaevi’nden özel izinle çıkan arkadaşı S.K.’yi (35) de aldı. F.Ş. ve S.K., iddiaya göre, TEM Otoyolu Kocaeli Gebze Şekerpınar gişeleri mevkiinde L.A.A.A.L.’yi bıçakla gasp ederek üzerinde bulunan 7 bin 500 Irak Dinarı, 500 TL ve 1500 dolarını aldı. F.Ş. ve S.K., L.A.A.A.L.’yi taksiden indirerek İstanbul’a geri döndü. L.A.A.A.L. durumu hemen polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak taksinin plakasını belirledi. Taksi sürücüsü F.Ş. ve yanında bulunan S.K.’nın kimliğini tespit eden Kocaeli polisi, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Taksi sürücüsü F.Ş., İstanbul Fatih’te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yağma suçundan tutuklu bulunan S.K.'nin ise, 28 Ağustos'ta özel izinle çıktığı Silivri Cezaevi’ne, gasp olayının ardından bu sabah döndüğü belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen F.Ş., L.A.A.A.L.’nin 450 lirasını taksi ücreti karşılığında aldıklarını, otoyolda inmek istediğini söylediği için bıraktıklarını öne sürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan F. Ş. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. 2 şüphelinin benzer yöntemle gerçekleştirdikleri gasp olaylarından suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

DHA