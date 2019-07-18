Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,694
  • 6,3963
  • 258.709
  • 101564
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Cezaevinden firar ettiler ama...

Cezaevinden firar ettiler ama...

Cezaevinden firar ettiler ama...

Kastamonu Araç ilçesinde bulunan Açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevki'inde Trafik Şube Ekiplerince yapılan uygulamada yolcu otobüslerinden biri kimlik kontrolü için durduruldu. Yapılan kontrollerde kimlikleri bulunmayan E.Ö ve C.D isimli iki şüpheliyi otobüsten indirdi. Kimlik tespit çalışması yapıldığı sırada iki şüpheli kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kısa süreli kovalamasının ardından şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet ve hırsızlık suçlarından cezaevine girdikleri bildirilen şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde Kastamonu ilçesine bağlı Araç ilçesinde bulunan Açık Cezaevi’nden gece saatlerinde firar ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Safranbolu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: İşte adamı böyle çalıştırırlar
Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'
Ünlü oyuncu paylaştı kimse inanamadı
Burcu fena patladı: Şoke eden yöntemlerle...
<p>2019 YKS sonuçların açıklanmasıyla ülke çapında üniversite öğrencisi adayları büyük heyecan yaşar

2019 YKS 1.’si İzmir’den

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Jean Michael Seri hakkında bilinmesi gerekenler

Süper Lig'de forma giymiş yıldız futbolcular