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  3. Cezaevinden çıkar çıkmaz kurşun yağdırdı

Cezaevinden çıkar çıkmaz kurşun yağdırdı

Cezaevinden çıkar çıkmaz kurşun yağdırdı

Bursa'da 25 yaşındaki ağabey, 22 yaşındaki kardeşini bacağından vurduğu için tutuklanan ve cezaevinden kısa bir süre önce tahliye olan 34 yaşındaki adamı silahla vurarak yaraladı.

Bursa'da, geçen yıl Baki A.'yı (22) silahla bacağından vurduğu iddiası ile tutuklanan ve cezaevinden kısa süre önce tahliye olan Samet S. (34), evinin önünde ağabey Kadir A. (25) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU

Olay, gece saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl meydana gelen olayda iddiaya göre Samet S., aralarında husumet bulunan Baki A.'yı bacağından silahla vurdu.

AĞABEYİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

Baki A. hafif yaralanırken, şüpheli Samet S. olaydan sonra yakalanarak tutuklandı. Kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Samet S. iddiaya göre evine gireceği sırada Baki A.'nın ağabeyi Kadir A.'nın silahlı saldırısına uğrayarak vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından Kadir A. otomobil ile kaçarken, ağır yaralanan Samet S. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Kadir A.'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

DHA

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