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  3. Ceylan hemşireye saldırıya çifte dava: 22 yıl hapis
13 Haziran 2020 Cumartesi 02:50 | Son Güncelleme:

Ceylan hemşireye saldırıya çifte dava: 22 yıl hapis

Ceylan hemşireye saldırıya çifte dava: 22 yıl hapis

Beşiktaş'ta 6 Haziran'da eski sevgilisi hemşire Ceylan G.'yi darp eden Nazir Ilgın, serbest bırakılınca 2 gün sonra genç kadını sokakta bıçakladı.

HİLAL YILDIRIM 

Bu kez tutuklanan saldırgan hakkında 2 ayrı dava açıldı. Sanığın ilk olay için 7.5 yıl, ikinci saldırı için de 15 yıl hapsi istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ceylan G.’ye şiddet uygulayan Ilgın’ın serbest kalmasına tepki göstermişti. 

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