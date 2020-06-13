Ceylan hemşireye saldırıya çifte dava: 22 yıl hapis

HİLAL YILDIRIM



Bu kez tutuklanan saldırgan hakkında 2 ayrı dava açıldı. Sanığın ilk olay için 7.5 yıl, ikinci saldırı için de 15 yıl hapsi istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ceylan G.’ye şiddet uygulayan Ilgın’ın serbest kalmasına tepki göstermişti.