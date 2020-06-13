13 Haziran 2020 Cumartesi 02:50 | Son Güncelleme:
HİLAL YILDIRIM
Ceylan hemşireye saldırıya çifte dava: 22 yıl hapis
Beşiktaş'ta 6 Haziran'da eski sevgilisi hemşire Ceylan G.'yi darp eden Nazir Ilgın, serbest bırakılınca 2 gün sonra genç kadını sokakta bıçakladı.
HİLAL YILDIRIM
Bu kez tutuklanan saldırgan hakkında 2 ayrı dava açıldı. Sanığın ilk olay için 7.5 yıl, ikinci saldırı için de 15 yıl hapsi istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ceylan G.’ye şiddet uygulayan Ilgın’ın serbest kalmasına tepki göstermişti.