Çeyizini düzebilmek için girdiği işte 66 yıldır aralıksız çalışıyor... Sadece 4 gün izin yaptı

Sırbistan'ın çalışan en yaşlı aşçısı olan 86 yaşındaki Budimirka Mladenovic, çeyizini düzebilmek için girdiği işte 66 yıldır aralıksız çalışıyor. Yıllardır, aralıksız şekilde yemek yapan Mladenovic, çalışma hayatı boyunca sadece 4 gün izin yaptı.

AA'da yer alan haberde işe girdiği günden beri yalnızca 4 kez izin kullanan Mladenovic, yuvası olarak gördüğü restorandaki işine adeta ömrünü adadı.

Yaşadığı Novi Pazar şehrinde "Buda Nine" olarak da bilinen Mladenovic'in tüm hayatı, yöresel yemeklerin yapıldığı restorandaki işinden ibaret.

Yoksul bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğini anlatan Mladenovic, o yıllarda kızların çalışmasının hoş karşılanmadığını belirterek, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle annesinin zoruyla işe başladığını söyledi.

Restoranlara o yıllarda meyhane gözüyle bakıldığını ve buraların genç bir kızın çalışması için uygun yerler olmadığını kaydeden Mladenovic, çeyizini düzebilmek için çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Buda Nine, para kazanıp maddi zorlukları aştığında ise evlenme imkanı olmadığını anlatarak, sonrasında restoranın bağlı olduğu otelde kendisine bir oda tahsis edildiğini ve burada kalmaya başladığını söyledi.

Yuvasını da iş yerinde kuran Mladenovic, "İşim benim hayatım oldu. Geceleri 'Yarın ne pişirsem?' diye düşünmeye başladım. Restorana gelen misafirlerin tabaklarını bitmiş gördüğümde çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

"EN DEĞERLİ MİSAFİRİM TİTO OLDU"

Çocukluğunda çamurdan yemekler yaptığını hatırladığını söyleyen Mladenovic şunları söyledi:

"İnsan doğarken yapacağı iş bellidir. Ben de işimi gerçekten severek yapıyorum."

Mladenovic, 20 yıl önce emekli olmasına rağmen işi bırakmayı hiç düşünmediğini belirterek, restorana gelen misafirlerini yemeklerinden mahrum bırakmak istemediğini söyledi.

Şehre gelen üst düzey konukların da yaptığı yemekleri lezzetli bulduğunu aktaran Mladenovic, yemeklerinden yeme imkanı bulan en değerli misafirinin ise eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito olduğunu belirtti.

Budimirka Mladenovic, yaşı ilerlemesine rağmen sağlığı el verdiği sürece yemek pişirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.