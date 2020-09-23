Çeyiz parası nedir, nasıl alınır? Çeyiz parası 2020 ne kadar?

Çeyiz parası alacak kişiler için belirli şartlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilmiş. İlk defa evlenecek olan kişilere verilen çeyiz parası, diğer bir adıyla evlilik ödeneği, SSK üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına tahsis edilir.

ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?

Çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için başvurusunu bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapması gerekmektedir. Bunun sonucunda başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi istenmektedir. Çeyiz parası ödeneği için kişinin evlenmiş olması seçeneği bulunması gerekiyor. Daha sonra onaylandıktan sonra çeyiz parası alaya hak kazanılır. Devlet tarafından yetim kız çocuklarına ödenen çeyiz parası ödeneği limiti 2 yıllık yetim maaşı toplamı olduğundan, diğer kardeşlerin maaşının artması için en az 2 yıl beklemesi gerekmektedir. Evlenecek olan kız çocuklarından en son evlenen, en yüksek tutarda çeyiz parasını almaya hak kazanır.

ÇEYİZ PARASI NE KADAR?

Devlet tarafından sigortalı olarak çalışan kişinin vefat etmesi sonucu çocuklarına yetim aylığı bağlanır. Yetim aylığı 2020 yılı 660 TL olarak bilinmektedir. Yetim olan kız çocuğuna devlet tarafından evlenmesi sonucu çeyiz parası verilmektedir. Bu para 2 yıllık yetim parasının birikmesi olarak hesaplanmaktadır.

ÇEYİZ PARASI ALMA ŞARTLARI

Devlet tarafından evlenecek olan kız çocuğuna verilen geri ödemesiz evlenme ödeneği için şartlar şunlardır;