Çeyiz parası nedir, nasıl alınır? Çeyiz parası 2020 ne kadar?
Çeyiz parası, yeni evlenecek olan çiftlere devlet tarafından verilen bir yardımdır. Çeyiz parası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir kere verilmektedir. Çeyiz parası için PTT'den aldığımız devlet şifreniz ile beraber, evlenme ödeneği sayfasından sorgulama yapılabilmektedir.
Çeyiz parası alacak kişiler için belirli şartlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilmiş. İlk defa evlenecek olan kişilere verilen çeyiz parası, diğer bir adıyla evlilik ödeneği, SSK üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına tahsis edilir.
ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?
Çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için başvurusunu bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapması gerekmektedir. Bunun sonucunda başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi istenmektedir. Çeyiz parası ödeneği için kişinin evlenmiş olması seçeneği bulunması gerekiyor. Daha sonra onaylandıktan sonra çeyiz parası alaya hak kazanılır. Devlet tarafından yetim kız çocuklarına ödenen çeyiz parası ödeneği limiti 2 yıllık yetim maaşı toplamı olduğundan, diğer kardeşlerin maaşının artması için en az 2 yıl beklemesi gerekmektedir. Evlenecek olan kız çocuklarından en son evlenen, en yüksek tutarda çeyiz parasını almaya hak kazanır.
ÇEYİZ PARASI NE KADAR?
Devlet tarafından sigortalı olarak çalışan kişinin vefat etmesi sonucu çocuklarına yetim aylığı bağlanır. Yetim aylığı 2020 yılı 660 TL olarak bilinmektedir. Yetim olan kız çocuğuna devlet tarafından evlenmesi sonucu çeyiz parası verilmektedir. Bu para 2 yıllık yetim parasının birikmesi olarak hesaplanmaktadır.
ÇEYİZ PARASI ALMA ŞARTLARI
Devlet tarafından evlenecek olan kız çocuğuna verilen geri ödemesiz evlenme ödeneği için şartlar şunlardır;
- Bu şartlardan ilki ve en önemli olanı kişilerin anne ya da babalarının vefatının ardından, SSK yetim aylığı alması şartı bulunması lazımdır.
- Ardından çeyiz parası başvurusu yapmak için istenen tüm gerekli olan evrakları tamamlamaları lazım.
- Çeyiz parası başvurusu için, resmi nikahın kıyılmasının ardından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer ki resmi nikahı olmayan evlenecek olan kadınlara, çeyiz parası ödemesi yapılmaz.
- Eğer ki kızların SGK kapsamında çalışmaya başlaması durumunda, yetim aylığı alma hakkı sona ermektedir. Bunun sonucunda çeyiz parası başvurusu yapamazlar.
- Çeyiz parası, sadece bir defa verilmektedir.
- Yetim aylığı alan erkek çocukları için çeyiz parası ödemesi yapılmaz.
- SSK sigortasının dışında 4B ve 4C sigorta kolları üzerinden yetim aylığı alan kişilere de çeyiz parası ödemesi yapılabilir.