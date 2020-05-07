Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? KPSS 2020/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılıyor. Adaylar, Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yaptılar. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR

Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

2.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve büro personeli pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.

b) Sağlık bakımından mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve büro personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

c) KPSS’ye girmiş ve (2018-KPSS Lisans ve 2018-KPSS Önlisans) sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puanı almış olmak.

d) 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.

2.2.2 Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve büro personeli pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak. Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.