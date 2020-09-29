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29 Eylül 2020 Salı 00:03 | Son Güncelleme:

Çetenin dilendirdiği 68 çocuk kurtarıldı

Çetenin dilendirdiği 68 çocuk kurtarıldı
AA-DHA

Suriye'deki fakir ailelerden çocuklarını aylık 300 TL'ye kiralayarak kaçak yollarla İstanbul'a getirip dilendiren şebeke çökertildi. Çetenin elindeki 68 çocuk kurtarılırken, 24 Suriyeli şüpheli yakalandı.

İstanbul’da 4 ay önce bir polis trafik ışıklarında dilenen Suriyeli çocukla sohbet etti. Çocuğun, “Bir çete bizi Suriye’den buraya dilendirmeye getirdi” demesi üzerine soruşturma başlatıldı. Suriyelilerden oluşan suç örgütünün, Suriye’deki fakir ailelerden aylık 300 liraya kiraladığı çocukları yasadışı yollarla İstanbul’a getirdiği ve kentin çeşitli yerlerinde zorla dilendirildiği saptandı.

DEVLET SAHİP ÇIKTI

Sultangazi’deki 9 adrese dün sabah operasyon düzenlendi. Suriyeli 24 çete üyesi yakalanırken, 68 mağdur çocuk kurtarıldı. Çocuklar esirgeme kurumuna teslim edilirken, 250 bin TL, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. 

GÜNLÜK 150 TL KAZANMAYANI DÖVÜYORLARDI

Suriyeli çetenin her çocuk için günlük 150 TL kota koyduğu öğrenildi. İstenen parayı kazanamayan çocukların darp edildiği belirlendi.

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