Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çeşme'de denizde iki botta 80 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme'de denizde iki botta 80 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme'de denizde iki botta 80 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 2 lastik botta toplam aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 80 kaçak göçmen yakalandı.

Saat 00.10'da, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Bottaki 17'si Kongo, 11'i Orta Afrika ve 5'i Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Yasa dışı yolardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 12'i çocuk, 12'i kadının da aralarında bulunduğu kaçaklar, kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik botu, saat 00.10 sıralarında, yine Alaçatı açıklarında ikinci bir lastik bot daha olduğunu belirledi. Bu botta durdulup, 41'i Suriye, 5 'i Filistin, 1'i de Irak uyruklu toplam 47 kaçak göçmen kurtarıldı. 1'i bebek 21'i çocuk ve 9 kadının aralarında bulunduğu 47 kaçak göçmen de kıyaya getirildi. Her iki lastik botta yakalanan toplam 80 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
Volkan Babacan'dan iftar sonrası yürüyüşü
Dünyaca ünlü şarkıcının kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet
Yusuf Güney'den dev proje
Miray Daner ile Kubilay Aka'dan evlilik açıklaması
Malatya´da stres atmak için 240 metre yüksekliğindeki seyir terasına çıkan ve bir anda yükseklik kor

240 metrede emekleyerek yürüdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Elleri tetikte gözleri semada iftar ve sahur yapıyorlar

Hat kalemi yapıp tanesini 300 liradan satıyor