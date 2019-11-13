Çeşme'de 99 göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarından iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, tespit edilen göçmenlerin botunu durdurdu. Durdurulan botlarda 56 Filistin, 24 Afganistan, 15 Suriye, 3 Venezuela ve 1 Gambiya uyruklu olmak üzere toplam 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İHA