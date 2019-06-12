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12 Haziran 2019 Çarşamba 23:56 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:58

Çeşme Marinada Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Faaliyete Başladı

Çeşme Marinada Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Faaliyete Başladı

Çevreye verdiği önem ve çevre projelerine katkısı ile ön plana çıkan Çeşme Marina bir ilke daha imza attı.

Zorlu Energy Solutions (ZES) işbirliği ile Çeşme Marina’da biri Çeşme Marina çekek sahasında, diğeri de Çeşme Marina Ticari Alan otoparkında olmak üzere 2 adet elektrikli araç şarj istasyonu, elektrikli araç sahiplerinin kullanımına açıldı. 

Şimdilik sadece 2 istasyon ile başlayan projede, her istasyonda aynı anda 2 araç şarj edilebiliyor. Yetkiler tarafından yapılan açıklamaya göre bir istasyon, bir aracı, 30 dakikada % 80 şarj seviyesine ulaştırabiliyor. Bu istasyonlar sayesinde daha çok kişinin çevreci, tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz elektrikli araçları kullanmaya başlayacağı ve çevreye verilen zararın da azalacağı düşünülüyor.

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