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Çeşme açıklarında 133 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme açıklarında 133 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 133 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botu tarafından Çeşme'nin Ildırı Körfezi'nde dün saat 05.30 ile 06.00 sıralarında 2 ayrı lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik botlardaki 36'sı Suriye, 26'sı Filistin, 11'i Kongo, 8'i Somali, 4'ü Irak ve 2'si İran uyruklu olmak üzere toplam 87 kaçak göçmen yakalandı. 35'i erkek, 15'i kadın ve 37'si çocuk olan topluluk, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 2 Türk, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı gün Çeşme açıkları Karaabdullah Burnu önlerinde başka bir lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğunu öğrenen ekipler, harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, saat 06.30 sıralarında tespit edip durdurduğu lastik bottaki 22'si Suriye, 13'ü Kongo, 3'ü Filistin, 3'ü Mısır, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Kamerun ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmeni yakaladı. 16'sı erkek, 9'u kadın ve 21'i çocuk bu topluluk da kıyıya getirildi.

Üç ayrı lastik botta yakalanan toplam 133 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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