Cesedin başında EFT kurnazlığı

İstanbul Maltepe’de önceki gün öğretim görevlisi Aylin Sözer’i katleden Kemal Ayyıldız’ın ifadesi ortaya çıktı. Sözer’le 1 hafta önce randevulaştığı için evine gittiğini söyleyen zanlı, “Uyuşturucu kullandık. Yılbaşında çocuklarımı görmeye Manisa’ya gideceğimi söyleyince kızdı. Kıskançlık yüzünden tartıştık. Bıçağı salladım. Boğazına geldi, kanlar içinde yere düştü” dedi.

260 BİN TL’Yİ ÇALAMADI



Caninin, cinayet sonrası Sözer’in mobil banka hesabına girip kendi kardeşine 260 bin lira göndermeye çalıştığı, EFT’nin yüklü olması sebebiyle bankanın işlemi askıya aldığı öğrenildi.

ASİSTANI HABER VERDİ



Zanlı, daha sonra Sözer’in asistanına attığı mesajda “Sana EFT yapacağım. Parayı göndereceğim kuryeye ver” diye yazdı. “Sesinizi duymadan yapmam” diyen asistan, durumu Sözer’in alt kattaki kız kardeşine bildirdi. Aynı binadaki kardeşi Sözer’e ulaşamayınca polise haber verdi. Ayyıldız’ın üzerinden Sözer’e ait altın kolyeler çıkmıştı.

ARALARINDA İLİŞKİ YOK



Ayyıldız, 2009’da ABD’de olan Sözer’le internette tanıştığını, ilk kez 2011’de İstanbul’da görüştüklerini anlatıp “Son 1 yıldır sık görüşüyorduk. Ailesi beni tanıyordu” dedi. ‘Sevgililer’ iddiasını reddeden baba Ayhan Sözer, kızının katilden dolap yapması için fiyat sorduğu, 25 bin TL isteyince anlaşamadığını, cinayetin para için işlendiğini söyledi.

KENDİMİ VURDURTMAK İSTEDİM



Katil zanlısı şoka girip evden çıkamadığını öne sürdü: “Polis kapıyı çalınca panikledim. Yanımdaki pürmüzle evi yaktım. Kendimi vurdurtmak için doğalgaz borusunu kesip ateşe vererek polislere saldırdım.”

KENDİSİNİ MÜTEAHHİT OLARAK TANITMIŞ



İnşaat işçisi olan zanlının Sözer’e kendisini müteahhit olarak tanıttığı öğrenildi. Devlet memuru olan eşinin tayinini Manisa’ya çıkartan caninin, 3 çocuğu olduğu, geçici sürelerle İstanbul’da yaşadığı belirlendi.

Canavarca hisle eziyet çekerek öldürme suçundan tutuklanan caninin, “Beni uyuşturucuya Aylin alıştırdı” dediği öğrenildi.

ÜNİVERSİTEDE YAS VAR

Aylin Sözer için öğretim üyesi olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi’nde anma töreni düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı, “Bir proje ile adını sürdüreceğiz, yaşatacağız” dedi. Genç akademisyenin öğrencileri ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu. Yükseköğretim Kurulu da Sözer için başsağlığı mesajı yayımladı. Olay sabahı binaya girerken güvenlik kamerasına yakalanan zanlının kapüşonlu olduğu görüldü. Evde ise kanlı eldiven ve pense bulundu.

