Cesedi çuvalda bulundu! Makbule nineye domuz bağlı infaz

Ordu Korgan’a bağlı Sarıaliç Mahallesi’ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı’dan (74) bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, korkunç bir cinayete tanık oldu.

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Yaşlı kadının cansız bedeni bir çuvalda bulundu. Elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanan Sarı’nın bir çarşafa sarılıp çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek ölüme terk edildiği saptandı. Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, korkunç manzarayı şu şekilde anlattı: “Makbule teyzeyi koydukları çuvalın ağzını dikmişler. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Evinden televizyonunu da götürmüşler.”