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  3. 'Cep Herkülü'ne büyük ayıp! Gerçek miras davasında ortaya çıktı

'Cep Herkülü'ne büyük ayıp! Gerçek miras davasında ortaya çıktı

'Cep Herkülü'ne büyük ayıp! Gerçek miras davasında ortaya çıktı

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu, 2017’de aramızdan ayrıldı. Japonya’daki kızı ortaya çıktı. Mirasçı sayısı 4’e yükseldi. Miras davasında ise skandal gerçeğe ulaşıldı. ‘Cep Herkülü’nün Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu’ndan kazandığı 13 madalyanın kayıp olduğu anlaşıldı.

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, 2017'de hayatını kaybetti. 'Cep Herkülü', özel hayatını gizli tutan bir isimdi. Ölümünün ardından kızları Sezin, Esin, Nilay gündeme geldi. Ancak Süleymanoğlu'nun Japon sevgilisinden de Zekai Mori (28) adında bir kızı daha olduğu belirlendi. Mori, DNA testiyle Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu belgeledi. Mirastan pay istedi. Mirasın 4'e bölünmesine karar verildi. Miras davasıyla ortaya çıkan bir gerçek ise "Çok ayıp" dedirtti.

Sezin ve Esin kardeşlerin avukatı Aziz Demir, mahkemeye dilekçe verip, sporcunun kazandığı tüm madalyaların kızlarına verilmesini talep etti. Süleymanoğlu'nun kazandığı 3 olimpiyat madalyasının kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nda olduğu, diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın ise kayıp olduğu belirlendi. Süleymanoğlu'nun Büyükçekmece'deki evinde keşif yapılması istendi.

3'Ü BENDE AMA...

Muharrem Süleymanoğlu, mahkemeye ifade verdi. "3 olimpiyat madalyası bende. Ağabeyimin hayatını anlatan filmde kullanılması için yapım şirketine verdim. Diğer kayıp madalyaların nerede olduğunu bilmiyorum" dedi...

(Takvim)

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