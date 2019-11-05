Çene Çarpan Çorbası tarifi: Çene Çarpan Çorbası nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Çene Çarpan Çorbası tarifi MasterChef izleyen bireyler tarafından aratılmaya başladı. Çene Çarpan Çorbası nasıl yapılır? MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım Salı günü yayınlanan bölümü Rüstempaşa Kervansarayı'nda çekildi. Yarışmacılar pehlivanlar için çeşitli yemekler yaptı ve onların yemesi için sundular. Bu yemeklerden birisi de Çene Çarpan Çorbası oldu. Haberimiz içerisinden Çene Çarpan Çorbası tarifi ve yapılışı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz

ÇENE ÇARPAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Çene Çarpan Çorbası yapılışı;

Çene Çarpan Çorbası hamuru hazırlamak için; un ve tuzu bir derin kaba koyun. Suyu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru toplayıp oda sıcaklığında 40 dakika kadar dinlendirin.

Hamuru hafif unlu tezgahın üzerinde yarım santim kalınlığında açın. Yufkanın üzerine hafifçe un serpin. Oklavayı yufkanın ucuna yerleştirip hamuru oklavanın etrafında rulo şeklinde sarın ve oklavayı çekip çıkarın.

Rulo yufkayı serçe parmağı kalınlığındaki şeritler halinde kesin.

Diğer taraftan, suyu ve sütü bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Kaynamaya başlayınca hamur şeritlerini tencereye ilave edip sık sık karıştırın.

Yumurta ve limon suyunu bir kasede çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe kadar alıp karıştırın. Yine karıştırarak çorbaya katın. Sık sık karıştırarak hamurlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

İsterseniz üzerine yağda pişirdiğiniz nane, pulbiber gezdirip sıcak sıcak servise sunun.

Çene Çarpan Çorbası Malzemeler

-Malzemeler

-Hamuru İçin;

-1 su bardağı un

-1 çay kaşığı tuz

-Alabildiği kadar su

Ayrıca;

-4 su bardağı su

-4 su bardağı süt

-1 adet yumurta

-1 adet limonun suyu